Covid, ultime ore di shopping a Torino prima della chiusura

Sotto i portici di piazza San Carlo si cerca di recuperare lo spirito natalizio, quest'anno più difficile da cogliere. Un calice di vino per rendere più piacevole una pausa tra lo shopping dell'ultima domenica prima delle vacanze. C'è tanta gente in giro per completare l'acquisto dei regali. Vediamo code anche lunghe, ma solo davanti ad alcuni negozi. Da quanto tempo sta aspettano? Saranno 20 minuti, non tantissimo. Si aspettava una coda così lunga? Sì in questo periodo sì, onestamente sì, anzi, pensavo di più. In realtà sono giorni che c'è coda, quindi ci siamo svegliati presto e siamo venuti all'apertura, quasi. Rispettano le regole? Secondo me sì, tutti con mascherine, distanziamento, direi che ci siamo abituati, siamo allenati. Questa è l'unica domenica di apertura e chiusura, non si capisce più niente. Cosa hai comprato? Cose per la casa perchè un mio amico la ha appena comprata, esistono ancora queste persone, quindi sono i regali facili. Dopo gli assembramenti dell'ultimo fine settimana, il comitato per l'ordine e la sicurezza ha deciso di chiudere al traffico Via Roma il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 20.00. Misura resa però vara dalla pioggia. La strada resta vuota. Tutti si rifugiano sotto i portici, anche per passeggiare e tra una vendita e l'altra i commercianti fanno i conti con le chiusure a singhiozzo, con l'Ascom Confcommercio di Torino che parla di "decisione sciagurata del governo" riferendosi alla zona rossa disposta dall'ultimo Dpcm. C'è un po' più di rallentamento in questo momento, gente ce n'è e ce n'è sempre, ma va a giornate, non c'è più la prevedibilità ecco.