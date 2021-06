E' arrivato anche il loro turno delle cassiere dei cassieri citati come esempio della incongruenza della campagna vaccinale di alcune regioni. Unicoop Firenze sarà la prima azienda della grande distribuzione a mettere in sicurezza i lavoratori dei punti vendita. "Che cosa avete pensato in questi mesi quando avete visto vaccinare gli avvocati, i magistrati?" "Sicuramente sono rimasta un pochino perplessa perché oggettivamente noi siamo stati veramente 24 ore su 24 sul campo cioè non abbiamo staccato un giorno." Alcune centinaia le prenotazioni tra cui quella di Ilenia Baldanzini responsabile del reparto industriale, ha 40 anni è riuscita così ad anticipare la sua vaccinazione. Si comincia lunedì con 1000 dosi a disposizione, 4000 erano le preadesioni, gran parte del personale è già stata messa in sicurezza per fasce d'età con il sistema regionale, ha ancora senso quest'operazione? "Gli hub vaccinali aziendali sono tutti a carico dell'azienda quindi noi togliamo anche un peso al servizio sanitario nazionale e togliamo anche persone dalle liste, credo sia un'opportunità importante vaccinare negli hub delle aziende sia un contributo che possiamo dare al piano vaccinale nazionale." Tra chi farà il vaccino nell'hub aziendale c'è anche Laura Baldi, lavora in pasticceria. "Sono stata malata per cui ho fatto 53 giorni di isolamento, sembrava di essere in un incubo, io tra l'altro ho scritto anche un racconto su come vivevamo noi la situazione." Oggi almeno per lei c'è un lieto fine.