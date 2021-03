"Prima farmacia, prima Regione in Italia, siamo molto orgogliosi e molto contenti di questa occasione, speriamo che altre Regioni partano il prima possibile. Al momento in Liguria siamo 52 le farmacie partite, nelle prossime settimane dovrebbero partire altre farmacie e quindi speriamo d'incrementare il numero di persone vaccinate, più persone vacciniamo nel minor tempo possibile, prima usciamo da questa situazione". "Purtroppo le dosi sono contingentate, parliamo del vaccino AstraZeneca, perché attualmente è il vaccino che noi potremmo fare, nei nostri punti vaccinali e tanto è vero che le 52 farmacie che partono, erano pronte per farne più di 5 mila la settimana e purtroppo, dobbiamo partire con solo 2.000-2.200 vaccini alla settimana".