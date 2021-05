Vaccino Covid, almeno una dose per oltre 30% italiani. VIDEO

Si, vediamo il nostro contatore, in alto a destra, che dice che quasi un italiano su tre ha avuto almeno una dose. Le parole di Anthony Fauci naturalmente si riferivano a quelli che hanno avuto la vaccinazione completa, che sono una percentuale solo di quelli che vediamo nel nostro contatore, circa il 15% degli italiani ha avuto il ciclo completo. Ricordiamo che anche negli Stati Uniti il 37% ha avuto il ciclo completo ma, nonostante questo, gli Stati Uniti hanno ad esempio tolto l'obbligatorietà di mascherina, come sappiamo. Andiamo a vedere nel cartello 12 l'andamento quotidiano delle vaccinazioni, con gli aggiornamenti del ministero. Ieri non ce l'abbiamo fatta a stare sui 500 mila vaccini, quindi mezzo milione non l'abbiamo raggiunto. Insomma, se uno fa la media dell'ultima settimana però, siamo più o meno lì. Andremo poi a vedere se questo dato aumenterà un pochino, consolidandosi nel corso del tempo. Veniamo alle parole di Figliuolo. Allora, cartello 24, la prima cosa che ha detto è "le vacanze fatele pensavo più al vaccino che a dove andate". Allora, è una cosa che riguarda tantissima gente. La stima è che il richiamo, la seconda dose, tra luglio e agosto, interessi 20 milioni di Italiani, è un terzo del Paese. Quindi capiamo perché questa cosa è così rilevante. Però Figliuolo ha detti "prima il vaccino, in qualche modo, poi l'organizzazione delle vacanze". Quindi era rivolto a tutti noi, diciamo, più che alle regioni e alle strutture che devono vaccinarci. Sarà una cosa che ci accompagnerà per le prossime settimane questo tema. Vediamo anche la questione over 60. Cartello 25, Figliuolo ha detto alle regioni "vaccinate gli over 60, prima di dire cose, fare, aprire altre categorie", perché l'ha detto? Perché in attesa di prima dose, ci sono 4 milioni e mezzo di ultrasessantenni, alcuni di questi sono anche ultraottantenni, mezzo milione circa. In attesa di richiamo sono 7 milioni e mezzo, quindi capiamo che c'è ancora molto lavoro da fare su queste categorie, quindi "milioni e milioni di dosi", dice Figliuolo "datele prima a queste categorie e poi pensate a tutto il resto, agli open day, eccetera eccetera". Vediamo anche perché lo dice Figliuolo. Cartello 26, perché gli over 60 rappresentano una fetta predominante è dir poco dei decessi da Covid. Il 96% dei decessi da Covid da inizio pandemia sono stati over 60, quindi Figliuolo dice "prima proteggiamo tutta questa platea, perché poi naturalmente avremo un sensibile miglioramento di tutti i dati, anche quelle delle ospedalizzazioni". Cartello 28, i ricoveri da inizio pandemia in Italia, l'età mediana, cioè metà sta sopra e metà sta sotto, è di circa 70 anni. Naturalmente sta scendendo proprio perché ci sono i vaccini che stanno cambiando un po' le carte in tavola, però le parole di Figliuolo sono proprio relativa a questi dati qui. Prima queste categorie e poi si pensi ad aprire, a fare altre cose. Questa è la priorità.