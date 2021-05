Io sono stato in tanti licei romani, ad un certo punto ho fatto la domanda ai giovani: giovani, chi dobbiamo vaccinare per primi? I vostri genitori e i nonni o voi? E i giovani tutti, hanno applaudito, i nostri genitori e i nonni! Era il segnale che non esisteva un conflitto generazionale, quest'altro segnale è importante come quello, giovani che si vogliono vaccinare, grande successo della campagna, questo è un paese che possiamo consegnare ai giovani.