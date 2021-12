Io credo che noi dobbiamo, come dire, allungare un po' il collo, farci la terza dose, arrivare fino all'autunno prossimo, fare come per l'influenza, una dose di vaccino, e quindi, a mio giudizio, dal punto di vista tecnico, non ci sono le condizioni per prolungare l'emergenza, semmai per tenere in piedi un sistema organizzativo lo capisco, ma io uscirei personalmente da commissariamento.