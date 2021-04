Covid, variante indiana ancora allo studio

Sono pochi i dettagli conosciuti della variante cosiddetta indiana del Covid. Pochi i dati certi noti alla comunità scientifica. La variante indiana è stata riscontrata, la prima volta, il 5 ottobre nel Maharashtra lo Stato dove si trova Mumbai. La sua diffusione in India, al momento, rappresenta circa il 10% di coloro che hanno contratto il Covid. In Europa si registrano poche centinaia di casi. L'altro dato certo è la sua conformazione: presenta due mutazioni della proteina Spike. Entrambe le mutazioni sono già note. La prima avrebbe un alto indice di trasmissibilità, la seconda mutazione cambia l'aminoacido provocando reazioni simili a quelle delle varianti brasiliane, sudafricana e nigeriana. La seconda mutazione, il condizionale è più che mai d'obbligo senza riscontri scientifici certi, potrebbe conferirle il potere di parziale evasione immunitaria, ossia di aggirare l'effetto del vaccino. Tuttavia, secondo i primi dati di uno studio che si sta realizzando in Israele, il vaccino Pfizer sarebbe parzialmente efficace contro la variante indiana e anche i primi test di neutralizzazione sul vaccino indiano Covaxin hanno dimostrato una buona risposta. Contro la variante indiana non esistono, al momento, dati certi sull'efficacia o meno degli altri vaccini perché non esistono studi conclusi in generale su questa variante. Non è quindi possibile stabilire, al momento, una correlazione tra questa variante e il numero di contagi e di vittime in India. In via precauzionale il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un'ordinanza che vieta l'ingresso in Italia a chi negli ultimi 14 giorni è stato in India. Gli italiani potranno rientrare solo con tampone in partenza e all'arrivo e hanno l'obbligo di quarantena.