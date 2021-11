Covid, ass. sanità Veneto: aumento casi positivi giornalieri

"Sicuramente noi abbiamo visto, parlo per il Veneto, ma in generale, un aumento dei casi positivi giornalieri. Siamo arrivati ai 700 e oltre, eravamo fermi ai 350. D'altra parte vediamo comunque un contenimento ancora, per quanto riguarda la parte ospedaliera di ricovero, sia in area intensiva che in aria non critica e questo, insomma, ci fa ben sperare. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che però il virus circola, sta circolando". "Quel paziente ricoverato in aria non critica, ma anche in terapia intensiva, che paziente è?" "Allora, è un paziente, per quanto riguarda la terapia intensiva, per l'80%, non vaccinato e per quanto riguarda l'area non critica, un 70-75%, perché è un paziente che ricorre sicuramente a un'intensità maggiore e quindi va incontro anche a decorsi molto, molto, più difficili".