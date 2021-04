Covid Veneto, spiagge aperte a Jesolo. VIDEO

Prima giornata in spiaggia che sensazione? "Fantastica poi una temperatura bella stupenda il sole. Starò qua sicuramente di fronte a questo magnifico mare questo sole splendido." Il primo aperitivo in riva al mare servito rigorosamente sotto l'ombrellone per evitare assembramenti, il battesimo della spiaggia di Jesolo per la stagione estiva 2021, in anticipo sulle date fino ad ora indicate, per l'apertura degli stabilimenti balneari. Solo 20 ombrelloni, un'apertura più simbolica che effettiva, un messaggio di ottimismo lanciato dagli imprenditori del turismo. "Oggi apriamo simbolicamente con pochi ombrelloni, settimana prossima apriremo tutto lo stabilimento, anche un solo giorno in più per noi è importante per noi operatori ma soprattutto per i nostri dipendenti che hanno tanto bisogno di lavorare." Entro il primo maggio gli ombrelloni aperti saranno migliaia, per l'arrivo dei primi turisti tedeschi e austriaci. "Abbiamo i primi turisti italiani ma anche stranieri austriaci e tedeschi che arrivano oggi, credo che il prossimo weekend faremo un buon un buon lavoro." Le prime settimane saranno una sorta di prova generale soprattutto per l'applicazione dei protocolli anti covid, sulla base delle linee guida del 2020, distanze, dispositivi per la sanificazione, ombrelloni elettrici per ridurre al minimo il contatto con gli oggetti a rischio e quest'anno anche speciali lettini relax per combattere lo stress dovuto alla pandemia. "Come funziona?" "Funziona che semplicemente l'utente si sdraia, percepisce la musica attraverso delle vibrazioni, attraverso una app dove sono contenute 15.000 musiche può enfatizzare le armoniche migliori per rispecchiare il proprio stato emotivo".