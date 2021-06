Covid, Zaia a Sky TG24: "Sì al mix dei vaccini"

"Lei ha assicurato che comunque l'eterologa in Veneto si potrà fare". "Sì, sì, assolutamente sì, anche perché noi abbiamo un ente regolatore che è AIFA, il Comitato Tecnico Scientifico Nazionale, che è costituito da illustri scienziati, non sono come ho detto io, degli scappati di casa, per cui se l'indicazione è questa, la danno assumendosi le responsabilità. Dico che la vaccinazione eterologa, non è qualcosa di sconosciuto, per cui da me, chi ha meno di 60 anni, per la seconda dose, al posto di AstraZeneca, avrà Pfizer o Moderna".