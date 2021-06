È una nuova tappa verso il ritorno alla normalità, altre quatto Regioni entrano in zona bianca, dopo tre settimane consecutive in cui i casi di positività al Coronavirus, sono stati meno di 50 ogni 100 mila abitanti. Si tratta di Liguria, Veneto, Abruzzo e Umbria che vanno ad aggiungersi a Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna. Restano in zona gialla tutte le altre Regioni, ma con una novità, cambia l'orario del coprifuoco, dalle 23 si sposta a mezzanotte. Sarà quindi vietato uscire dalla propria abitazione da mezzanotte alle 5 del mattino. Nei ristoranti in zona gialla poi, il limite del numero delle persone sedute ai tavoli resta quattro, sia all'aperto che al chiuso. Addio anticipato invece al coprifuoco nelle zone bianche, dove ci si può spostare senza limitazioni e dove sono liberi anche gli orari dei locali pubblici. Le nuove regole della ristorazione prevedono che all'aperto, si possano sedere allo stesso tavolo, un numero illimitato di persone, mentre al chiuso un massimo di sei o due nuclei familiari. Riaprono poi in zona bianca, molte attività, a cominciare dalle piscine coperte, i centri benessere, fino ai parchi tematici. Sì anche alle feste di nozze, ma solo con la certificazione verde, che attesti di essere vaccinato, di essere guarito dal Covid o di aver fatto un tampone, nelle 48 ore precedenti all'evento. Guardando poi ai prossimi giorni, dal 14 giugno entreranno in zona bianca anche Lombardia, Lazio, Piemonte, Puglia, Emilia Romagna e Provincia di Trento. Il 21 giugno infine, quando verrà abolito il coprifuoco, l'Italia intera sarà a basso rischio, ad eccezione della Val d'Aosta, che dovrebbe tingersi di bianco il 28.