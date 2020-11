Covid,da lunedì test rapidi e tamponi antigenici in farmacia

Questo è un test definito rapido perché attraverso questo stick la risposta si ha entro 10 minuti. Tamponi antigenici e test sierologici per tutti, anche per i bambini. Vanno prenotati, il farmacista si collega alla piattaforma della Regione Lazio dove registra il paziente senza la richiesta del medico. È una cosa eccezionale perché la richiesta del medico diventava un problema. L'accedere dal medico per far capire che abbiamo bisogno almeno di toglierci la preoccupazione. La sindaca Raggi ha concesso a tutte le farmacie l'utilizzo del suolo pubblico davanti propri esercizi per mettere i gazebo, così da evitare commistioni tra pubblico e presunti pazienti covid. Su 1000 farmacie romane, 400 hanno già aderito. È stata apprezzata dai cittadini, lo stanno manifestando perché abbiamo veramente semplificato l'iter a queste persone che vogliono valutare se sono venuti a contatto con un positivo, vogliono valutare eventuali positività. Fra l'altro, i farmacisti messi a disposizione sono tanti quindi alleggeriremo le file presso altre strutture che stanno effettuando i tamponi. In caso di positività i farmacisti forniscono indicazioni al paziente. Sono passati 10 minuti e il suo test è negativo.