Crime, la scena del crimine: l'analisi dei Ris sui reperti

Allora Comandante, su questa bottiglia sembra che non ci sia niente, ma in realtà adesso tra poco con l'ausilio di questa luce qua, vedremo delle tracce di impronte. "Una bottiglia che è stata trattata con il Cianoacrilato più un reattivo luminescente applicando poi la lampada con l'ausilio degli occhiali che può inforcare per vedere ancora meglio le impronte digitali possono essere evidenziate con efficacia e poi fotografate e utilizzate per i confronti". "Oggi è possibile estrarre DNA da due o tre cellule che vengono rilasciate per semplice contatto con un oggetto, anche un contatto fugace". Prima era inimmaginabile. "Prima questo era inimmaginabile. È particolarmente importante trovare tracce di materiale biologico di vario tipo, quindi, sangue, saliva, sudore, liquido seminale, peli, anche feci o urina sono tutti reperti biologici dai quali è possibile ottenere un profilo genetico univoco della persona che ha rilasciato questi materiali".