Croce Rossa: ecco medicina di prossimità nelle stazioni

Facciamo i tamponi a tutte le persone che passano dalla stazione Centrale di Milano e, ovviamente, al pomeriggio, per coloro che accedono al treno Milano- Roma. Questo servizio è gratuito, non c'è prenotazione, bisogno di prenotazione e non c'è bisogno del certificato di richiesta del Medico di medicina generale. Questo noi ci teniamo molto come Croce Rossa perché la chiamiamo "la medicina di prossimità", cioè dove la persona indigente non può accedere al Servizio Sanitario Nazionale, accede attraverso questo servizio gratuito a fare un tampone perciò a tutelare al massimo la propria salute.