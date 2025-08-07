Croce Rossa, Valastro: "A Gaza situazione vergognosa"

"Quello a cui stiamo assistendo, praticamente impotenti, nella Striscia di Gaza, rappresenta il punto più basso e più vergognoso di una condotta sprezzante verso il Diritto Internazionale Umanitario, di una volontà evidente di considerare sorpassate le Convenzioni di Ginevra ed il loro portato giuridico". Così Rosario Valastro, Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana, in un messaggio diffuso sui social della CRI diretto a Volontarie, Volontari e Dipendenti della Croce Rossa Italiana commenta il recente attacco alla sede della Mezzaluna Rossa palestinese a Gaza. .