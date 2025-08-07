Croce Rossa, Valastro: "A Gaza situazione vergognosa"

"Quello a cui stiamo assistendo, praticamente impotenti, nella Striscia di Gaza, rappresenta il punto più basso e più vergognoso di una condotta sprezzante verso il Diritto Internazionale Umanitario, di una volontà evidente di considerare sorpassate le Convenzioni di Ginevra ed il loro portato giuridico". Così Rosario Valastro, Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana, in un messaggio diffuso sui social della CRI diretto a Volontarie, Volontari e Dipendenti della Croce Rossa Italiana commenta il recente attacco alla sede della Mezzaluna Rossa palestinese a Gaza. .

Omicidio a Foggia, donna uccisa a coltellateOmicidio a Foggia, donna uccisa a coltellate
cronaca
Omicidio a Foggia, donna uccisa a coltellate
00:01:05 min
| 15 minuti fa
Frana in Cadore, SS 51 Alemagna riaperta h 24 da venerdì 8 agostoFrana in Cadore, SS 51 Alemagna riaperta h 24 da venerdì 8 agosto
cronaca
Frana in Cadore, SS 51 Alemagna riaperta h 24 da venerdì 8 agosto
00:01:10 min
| 15 minuti fa
ERROR! Arma dei Carabinieri, Generale Luongo in visita a Lampedusa e PantelleriaERROR! Arma dei Carabinieri, Generale Luongo in visita a Lampedusa e Pantelleria
cronaca
Carabinieri, Generale Luongo a Lampedusa e Pantelleria
00:00:46 min
| 1 ora fa
A Palermo l'autopsia sulla pallavolista, morta per annegamentoA Palermo l'autopsia sulla pallavolista, morta per annegamento
cronaca
Palermo, autopsia sulla pallavolista: morta per annegamento
00:01:41 min
| 2 ore fa
Roma, sequestrato ristorante: topi e contratti irregolariRoma, sequestrato ristorante: topi e contratti irregolari
cronaca
Roma, sequestrato ristorante: topi e contratti irregolari
00:00:18 min
| 3 ore fa
Bioparco di Roma, nate 52 lucertole rare delle EolieBioparco di Roma, nate 52 lucertole rare delle Eolie
cronaca
Bioparco di Roma, nate 52 lucertole rare delle Eolie
00:00:50 min
| 4 ore fa
Via Poma, 35 anni fa l'omicidio di Simonetta CesaroniVia Poma, 35 anni fa l'omicidio di Simonetta Cesaroni
cronaca
Via Poma, 35 anni fa l'omicidio di Simonetta Cesaroni
00:01:56 min
| 4 ore fa
Ponte sullo Stretto, a rischio esproprio centinaia di abitazioni dove dovrebbe sorgere il pilone sicilianoPonte sullo Stretto, a rischio esproprio centinaia di abitazioni dove dovrebbe sorgere il pilone siciliano
cronaca
Ponte Stretto, a rischio esproprio centinaia di abitazioni
00:02:35 min
| 5 ore fa
ERROR! T13070825ERROR! T13070825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 7 agosto: edizione delle 13
00:01:38 min
| 6 ore fa
Polonia, treno investe furgone sui binari: nessun feritoPolonia, treno investe furgone sui binari: nessun ferito
cronaca
Polonia, treno investe furgone sui binari: nessun ferito
00:00:44 min
| 7 ore fa
ERROR! T08070825ERROR! T08070825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 7 agosto: edizione delle 8
00:01:38 min
| 11 ore fa
ERROR! WEB0708000ERROR! WEB0708000
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 del 7 agosto
00:23:57 min
| 11 ore fa
