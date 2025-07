Crolla montacarichi a Napoli, tre operai morti

Si chiamavano Ciro, Vincenzo e Luigi, erano operai e avevano rispettivamente 61 anni, 53 anni e 67 anni. Un volo di oltre 20 metri dal sesto piano di questo palazzo in ristrutturazione nel quartiere Vomero a Napoli, non ha dato loro scampo. Stavano effettuando lavori di ristrutturazione quando il cestello del montacarichi si è ribaltato in seguito al cedimento della struttura sottostante. Loro, secondo le prime ricostruzioni dei soccorritori, non erano ancorati alla struttura e lavoravano senza le protezioni adeguate. "Perché quando ci si muove in altezza bisogna avere le imbracature ed essere legati a qualcosa. Perché qua ci sono lavoratori che sono morti cadendo da 3 metri, dentro al negozio. Il giorno in cui sarà automatico avere tutti i DPO su un edilizio, cioè il lavoratore gli verrà spontaneo e soprattutto dirà: se non ci sono, non lavoro. E quindi, come dire, altro elemento sulla sicurezza: la libertà di poter dire no. Perché spesso sui cantieri se dici no, a quello che dice il tuo datore di lavoro, non è questo il caso, ma ce ne sono tanti in giro, magari ti rimandano a casa. E io non porto la giornata a casa". Sono 2 le ditte coinvolte nella ristrutturazione: una in subappalto che ha noleggiato il macchinario, l'altra appaltatrice dei lavori. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l'area. Poi è sopraggiunta anche la scientifica per i rilievi. È stata aperta un'inchiesta coordinata dalla Procura di Napoli e condotta dalla Polizia, per ricostruire i contorni di questa ennesima, enorme tragedia sul lavoro. .