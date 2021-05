Crollo funivia, chi erano le 14 vittime

Di questa fotografia non è rimasto quasi nessuno, Amit Biran 30 anni e la moglie Tal Peleg di 26 avevano deciso di portare i bambini di due e cinque anni in gita, una domenica diversa dopo tanto tempo, con loro anche i bisnonni. Amit studiava medicina faceva il tirocinio all'Università di Pavia, la sorella racconta di aver ricevuto tanti messaggi in pochissimi minuti e tutti dello stesso tenore, mi dispiace ma come è possibile? Dice non avevo capito, ho cercato di contattarli ma nessuno rispondeva, è allora che ho capito. Poi ci sono i fidanzati Serena e Mohammadreza, lei aveva appena vinto una borsa di studio al CNR, era felice, si era trasferita da poco a Verbania, lui invece viveva a Roma, aveva deciso di andarla a trovare e insieme di fare una gita sul Mottarone. Serena il 4 maggio aveva compiuto 27 anni. Famiglie devastate dallo schianto improvviso e senza scampo come Roberta Pistolato che festeggiava il quarantesimo compleanno proprio domenica, il giorno della tragedia, era partita con lui il marito Angelo Vito Gasparro, erano baresi da tempo si erano trasferiti a Castel San Giovanni, la gita al Lago Maggiore organizzata proprio per il compleanno di lei, la famiglia in Puglia però non ha avuto più notizie dalla mattina alle 11, quando Roberta aveva inviato alla sorella l'ultimo messaggio. Stiamo salendo in funivia. Poi più nulla. Vittorio Zorloni, la compagna Elisabetta Persanini e il figlio Mattia di soli cinque anni, Vittorio ed Elisabetta si sarebbero dovuti sposare tra pochi giorni. E poi Silvia Malnati 27 anni, Alessandro Merlo 29, i due fidanzati di Varese avevano una vera passione per la natura, la montagna, il mare e gli spazi aperti. Silvia si era laureata da poco e aveva lasciato sui social una frase di Goethe che ora fa ancora più male. Qualunque cosa tu possa fare, qualunque sogno tu possa sognare, comincia, scriveva, l'audacia reca in sè genialità magia e forza, comincia ora ma non ne ha avuto il tempo.