Crollo ponte a Valdagno, morirono padre e figlio: 6 indagati

Sono sei gli indagati nell'inchiesta della Procura di Vicenza per il crollo del ponte dei Nori a Valdagno nel Vicentino. Il 17/4 scorso morirono Leone e Francesco Nardon, padre e figlio di 64 e 21 anni, precipitati nel torrente Agno mentre transitavano in auto sul ponte durante un forte temporale. Le ipotesi di reato formulate dai PM sono a vario titolo di omicidio colposo plurimo e disastro colposo. Continuano in queste ore gli accertamenti sul luogo della tragedia, con l'ispezione dell'area del ponte crollato da parte del sostituto procuratore, Cristina Carunchio, titolare del procedimento assieme ai consulenti tecnici della procura, un ingegnere idraulico che dovrà ricostruire le cause del cedimento e un ingegnere strutturista, che cercherà di capire se il ponte che era stato controllato lo scorso anno, fosse in grado di resistere a sollecitazioni estreme. .