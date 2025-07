Crollo ristorante, aperto fascicolo per omicidio colposo

Tra le macerie del ristorante Essenza di Terracina continuano gli accertamenti tecnici dei vigili del fuoco, al lavoro per capire che cosa potrebbe aver causato il crollo del solaio che lunedì sera ha travolto i clienti dei locali provocando la morte di Mara Severin, sommelier trentunenne di Sabaudia. La Procura di Latina ha aperto un'indagine per omicidio colposo e lesioni gravissime a carico di ignoti. Lo schianto, secondo quanto ricostruito finora, sarebbe avvenuto in due distinti momenti ravvicinati. Il boato sarebbe stato anticipato da forti rumori e poi da detriti caduti dal tetto. I soccorsi sono stati immediati ma per Mara, rimasta intrappolata sotto le macerie, non c'è stato scampo. Altre sette persone rimaste ferite sono state dimesse dall'Ospedale Fiorini di Terracina. Il locale è distrutto, vetri esplosi, calcinacci ovunque, quel poco che resta del controsoffitto, sospeso e a brandelli, sta cedendo pezzo dopo pezzo. Lo stabile degli anni '40, bombardato durante la seconda guerra mondiale, ha cambiato più destinazioni d'uso. Si ipotizza un cedimento strutturale. Bisogna capirne la causa. In particolare si vuole far luce sui lavori di ristrutturazione dello scorso gennaio e sull'ultimo intervento di due mesi fa, dopo un'infiltrazione. Il tetto, ancora in piedi, mostrerebbe un avvallamento notevole. Bisogna lavorare in sicurezza. I magistrati vogliono fare chiarezza: si preparano a sentire testimoni e diretti interessati, compreso il titolare, lo chef Simone Nardoni. .