Crollo Scampia, viaggio nel cantiere delle nuove case

Questa è la Vela Celeste senza ballatoi, la luce filtra finalmente tra le case. La sera del 22/07/2024 cade un ballatoio nelle Vele di Scampia: muoiono Roberto Abbruzzo 29 anni, Margherita Della Ragione 35 anni e Patrizia Della Ragione 53. 11 i feriti, alcuni gravi, molti bambini. Dopo quella tragedia e l'apertura dell'inchiesta della procura sul degrado delle Vele, che oggi vede 6 funzionari del Comune indagati, il progetto Restart Scampia, che prevede una riqualificazione del quartiere e la costruzione di nuovi alloggi, cambia. Tutti gli abitanti escono contemporaneamente e in breve tempo. La Vela Celeste è l'unica che resterà in piedi nel progetto di riqualificazione. Pochi passi e siamo nel cantiere che vedrà parte dei nuovi alloggi. Questo dovrebbe essere il risultato finale: un quartiere ecosostenibile con una scuola, aree verdi e servizi. "Gli edifici, per così dire, a carattere umano, quattro o cinque piani, una scala che serve poche unità al piano, edifici che ospitano al massimo una quarantina di famiglie". Gli abitanti intanto vivono in una diaspora, in affitto in altri quartieri o in comuni vicini, vista la carenza di alloggi, con un sostegno economico del Comune. "Bisogna correre, bisogna stare sul pezzo, bisogna che tutti insieme facciamo la nostra parte. Noi lo facciamo da quarant'anni. Penso che le istituzioni dovrebbero fare.. velocizzare ancora di più questo sogno". I tempi sono stretti e dettati dal PNRR: 2026 la scadenza per la prima tranche di abitazioni, 2027 il completamento, 433 sono gli alloggi previsti, ma il bisogno abitativo ne prevederebbe 508. "Il sindaco e l'amministrazione si sono attivati per cercare ulteriori finanziamenti. Contiamo di arrivare a un totale di 508 appartamenti. Sentiamo in particolare la responsabilità di un cambiamento voluto, cercato, necessario, molto richiesto da tante persone e noi stiamo mettendo il massimo impegno per conseguire questo risultato nei tempi previsti". Se la promessa sarà mantenuta, si tratterà di uno degli interventi di riqualificazione urbana più grandi d'Italia. La sfida si giocherà da qui al 2027. .