Il Comitato Tecnico Scientifico certifica che la curva epidemiologica è in costante miglioramento e la notizia è un buon viatico per la cabina di regia di lunedì. Numeri ormai consolidati, che fotografano contagi in calo, così come la pressione dei ricoveri sugli ospedali. Il 17 maggio il Governo deciderà sui tempi e le modalità di nuove riaperture e per ora la certezza è, che la prossima settimana l'Italia si vestirà di giallo, con l'unica eccezione della Val d'Aosta, che resta nel purgatorio arancione. La cabina di regia dovrebbe intervenire sullo slittamento del coprifuoco e sulle aperture, come ad esempio la possibilità di fare shopping nei centri commerciali durante il fine settimana. Cambierà anche la griglia dei parametri, per assegnare le zone di rischio nelle Regioni. L'indice più importante sarà l'RT ospedaliero, che calcola gli ingressi e le uscite nelle strutture sanitarie. I partiti della maggioranza sembrano d'accordo sulla necessità di dare il via a nuove aperture, ma Matteo Salvini non si accontenta. "C'è una riunione lunedì, siamo a metà maggio, se si prende atto della realtà dei fatti, i dimessi, i guariti, i vaccinati. Una situazione sotto controllo in tutta Italia, lunedì non si potrà che restituire diritto al lavoro e diritto alla libertà a 60 milioni di Italiani". Il Segretario del PD Enrico Letta, polemizza con il leader degli aperturisti. "Se si fosse sbracato subito, come ad aprile chiedevano in modo forsennato e irresponsabile alcuni rappresentanti politici, oggi non saremmo in grado di riaprire in sicurezza e in modo irreversibile. Si riapre, non perchè Salvini ha chiesto di riaprire, si riapre nonostante l'irresponsabilità della posizione tenuta, nelle settimane scorse da chi voleva sbracare subito, si riapre proprio perché c'è stata responsabilità, fino ad oggi". Intanto per stimolare il turismo, il Ministro della Salute Roberto Speranza, ha firmato un'ordinanza che prevede che dal 16 maggio, i cittadini dell'Unione Europea, della Gran Bretagna e gli israeliani, potranno sbarcare in Italia, senza sottoporsi alla quarantena di cinque giorni, in attesa che ripartano i voli Covid free, dagli Stati Uniti e dal Giappone.