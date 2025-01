Il CIS è stato una misura che comunque credo abbia funzionato abbastanza bene. Però laddove si parla poi di rimborso e quindi di pratiche io non ricordo esperienze di ricostruzioni in giro per l'Italia dove ci sia stata subito una richiesta importante. Per una serie di motivi. Perché bisogna prendere confidenza con la piattaforma, perché sempre c'è bisogno poi dei tecnici che devono capire le procedure che devono in qualche modo essere migliorate.