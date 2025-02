A Cutro, il 25 febbraio, Elly Schlein ha partecipato a una veglia per il secondo anniversario del naufragio in cui morirono 94 migranti, tra cui 35 minori. La segretaria del PD ha chiesto perché non furono inviati soccorsi, sottolineando la necessità di verità e giustizia. Presenti anche parlamentari del PD, l’eurodeputato Sandro Ruotolo e monsignor Francesco Savino. L’evento, organizzato da Crotonenews, ha ricordato le vittime e il dramma dei dispersi.