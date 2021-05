Maxi operazione della Polizia Postale in diverse città italiane contro lo streaming illegale delle IPTV, cioè quell'articolato sistema di trasmissione di segnali televisivi, attraverso le reti informatiche. Numerose le contestazioni mosse della procura di Catania e 45 indagati che vanno dall'associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei diritti di accesso abusivo a sistema informatico protetto da misure di sicurezza, alla frode informatica aggravata dall'ingente danno arrecato e abusiva riproduzione diffusione a mezzo internet di opere protette dal diritto d'autore e opere dell'ingegno. "L'attività investigativa è nata l'anno scorso, è durata parecchi mesi ed è stata originata dal nostro monitoraggio sulla rete internet, in generale contro il cyber-crime. Tantissimi gruppi Telegram ma anche forum, siti, social che pubblicizzavano e che facevano pubblicità di vendita di pacchetti illegali di IPTV". Il sistema, definito piramidale dagli inquirenti, vedeva la collaborazione tra loro di persone che non si conoscevano. Una volta acquistati illecitamente i contenuti protetti da copyright, venivano successivamente lavorati dall'organizzazione che li trasformava in dati informatici, trasmessi ad una rete capillare di rivenditori ed utenti finali dotati di internet e apparecchiature idonee alla ricezione col ben noto "pezzotto". A Messina è stata individuata la centrale più importante. Una volta sequestrata è stata disattivata e si è poi scoperto che gestiva circa l'80% del flusso illegale di IPTV in Italia. Gli abbonati pagano un canone di €10 ciascuno al mese, creando un giro d'affari mensile da 15 milioni. Durante le perquisizioni è stato sequestrato materiale informatico, server e dispositivi illegali utilizzati per le connessioni. In alcune abitazioni è stato sequestrato denaro in contante per decine di migliaia di euro, ritenuto provento dell'attività illecita. L'operazione ha permesso l'oscuramento di un milione e mezzo di abbonamenti illegali, un giro d'affari per milioni di euro, in danno a Sky, Dazn, Mediaset, Netflix e altri operatori.