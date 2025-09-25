Da Napoli parte la sfida per la diagnosi delle malattie rare

Per una diagnosi di malattia rara si attendono in media quattro o cinque anni, passati spesso a vagare da un ospedale all'altro, da una città all'altra. Come è successo al signor Senese, 76 anni, affetto da una amiloidosi. "Quanti anni ci ha messo e quante città ha cambiato per avere una diagnosi?" "Diciamo per avere una diagnosi definitiva da Napoli, Bologna, Pavia, Napoli, per dopo avere finalmente, diciamo, una terapia che fortunatamente sta dando dei buoni risultati e mi sta tenendo in vita. E niente, sarà stato il 2015 ora sono quattro anni". Per questo a Napoli viene presentato Argo, un progetto che vuole ridurre i tempi di diagnosi, avendo individuato 22 indicatori che suggeriscono che si è in presenza di una malattia rara, consentendo di indirizzare i pazienti direttamente ai centri di malattie rare. La direzione scientifica è affidata al Centro Regionale di Malattie Rare della Campania, che si trova all'ospedale Monaldi di Napoli. "Abbiamo identificato 22 campanelli di allarme, li testeremo insieme ai medici di base. Quello è un anello fondamentale. Formare i medici di base può fare la differenza, medici di base e pediatri. Se c'è un sospetto generico, i centri di coordinamento possono essere di estremo aiuto a orientare il paziente verso il percorso giusto". Il progetto coinvolge tutti i centri di coordinamento regionale delle malattie rare in Italia.