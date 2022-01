Da oggi la Lombardia passa in zona gialla

Teatro Nazionale di Milano, 1.450 posti e un musical, Pretty Woman, in scena da settembre con picchi di sold out fino a metà dicembre. Fermo per una settimana per un piccolo focolaio, 400 casi su 50 persone del cast, 8 spettacoli annullati. In zona gialla nessuna restrizione, capienza al 100%, ma solo con super Green Pass. "Negli ultimi 15 giorni si capisce che la gente inizia ad avere paura, preoccupazione, nel senso che abbiamo provato, abbiamo visto che a partire dalla seconda metà del mese di dicembre c'è stato circa un 20% di calo rispetto alle settimane precedenti. Quindi le persone iniziano ad avere la preoccupazione di stare sedute una accanto all'altra e al chiuso, quindi questo ovviamente ci preoccupa molto." Non solo il Covid e le restrizioni, ma anche l'aumento delle bollette. "Che è l'ennesima stangata, diciamo, dopo due anni di grande difficoltà di questo settore. Il 55% di rincaro delle bollette è del tutto insostenibile per un settore come il nostro. Noi abbiamo già marginalità molto molto risicate, se questi aumenti verranno confermati e non ci sarà un sostegno, un supporto da parte dello Stato per molti privati sarà impossibile continuare a lavorare e dovranno chiudere. Quindi non solo Covid ma anche aumento dell'energia.