Dacia Maraini e i pregiudizi di genere in letteratura

"Per uno scrittore contemporaneo entrare a far parte dei meridiani Mondadori è un episodio piuttosto raro, Dacia Maraini. Anche perché significa in qualche modo essere canonizzati. Qual è stata la sua prima reazione quando ha saputo di questa decisione?" "Mi sono sentita come già postuma, perché appunto sono quelle cose nascono dopo che uno se n'è andato. Ma , insomma, meglio così. Mi fa piacere perché, secondo me, una cosa veramente che manca, adesso non parlo di me vorrei parlare in genere delle scrittrici, manca proprio la questione del prestigio. Cioè le scrittrici sul mercato ormai sono presenti, pubblicano tanti libri e sono anche lette molto, popolari, però quando si passa al momento in cui si stabiliscono i valori per le prossime generazioni, i modelli, ecco che le scrittrici scompaiono.