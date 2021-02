D'Amato: Astrazeneca ritarda consegna delle dosi

Assessore, AstraZeneca, vi ha comunicato un taglio di dosi, voi quanti ne avete ricevute, quante ne dovreste ricevere? AstraZeneca, come tutte le aziende, attraverso il commissario Arcuri c'ha comunicato una riduzione per questa settimana pari a novemila dosi. Ha anche anticipato, attraverso un colloquio diretto che io ho avuto con il Presidente della società, che questa riduzione ourtroppo non sarà solo per questa settimana, ma sarà anche per le prossime settimane, intravedendo da metà del mese un possibile aumento delle dosi, solo a metà del mese.