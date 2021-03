La pandemia ha ripreso vigore a causa delle varianti. Anche il Lazio come altre regioni da lunedì sarà in zona rossa. Bisogna rispettare le regole, fare un ultimo sacrificio. Ce la faremo ad uscire soprattutto con i vaccini. Chiediamo di averne più dosi a disposizione per poterne somministrare di più. Ci aspettiamo soprattutto nei prossimi giorni che ne arrivino di più. Noi possiamo farne 60000 al giorno e siamo pronti a somministrarli.