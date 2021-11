"Normativa sulla privacy e burocrazia possono diventare un ostacolo alla campagna vaccinale?" "Io penso che debbano essere armonizzate, per cui noi stiamo ancora in una fase di emergenza, a mio avviso sarà necessario anche rivedere alcune modalità. Ad esempio l'autorità della privacy in questi giorni ha aperto una procedura d'infrazione nei confronti di otto regioni italiane, tra cui il Lazio ma anche l'Emilia Romagna, proprio sulla stratificazione della popolazione, che invece è uno strumento formidabile, ce lo chiede anche l'Europa col nuovo PNRR per quanto riguarda i cronici. Per cui bisogna, tra la garanzia della salute e tutela della privacy, trovare un giusto equilibrio che oggi ancora non abbiamo trovato".