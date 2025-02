Dazi di Trump sul vino, l'orgoglio del Chianti gallo nero

Non acque ma vini agitati. Siamo sempre preoccupati come paese esportatore di ipotesi di chiusura, commenta il ministro dell'Agricoltura Lollobrigida agli stati generali del vino, mentre a Firenze si riuniscono i produttori del Chianti Classico, esportato in oltre 160 paesi nel 2024 con una percentuale di export verso gli Stati Uniti del 36%. Ma guardando al bicchiere mezzo pieno, allo spettro dei dazi, l'Italia risponde con la moneta. "Al momento il cambio dollaro/euro ha visto una crescita del valore del dollaro nei confronti dell'euro di qualche punto percentuale. Questo in qualche maniera potrebbe andare a mitigare. Spero vivamente che il presidente americano cambi idea". L'Italia commercializza vino negli Stati Uniti da più di duecento anni e confida nello storico apprezzamento e nel suo migliore sponsor. "Ci sono tantissimi ristoranti italiani che comprano soprattutto vini italiani. Per cui finché la cucina italiana rimarrà probabilmente una delle più apprezzate al mondo, il vino italiano sicuramente sarà in ottime condizioni". E poi si fa presto a dire dazi, dipende dalla percentuale. "Dove fossero contenuti in una percentuale tra l'8 e il 10% probabilmente per noi non costituirà un problema molto grande, perché ci rivolgiamo ad un pubblico con un target medio alto". Con un aumento di fatturato nel 2024 del 2,4% e un prezzo delle bottiglie cresciuto in due anni del 6,3% si possono sostenere con ottimismo le minacce del presidente americano, forse non credendoci nemmeno così tanto. "È una leva quella che Trump sta utilizzando per ottenere qualcosa. Non è detto che poi questi dazi ci siano veramente. E poi colpiscono in maniera indifferenziata un po' tutti. Non è che l'Italia si può salvare di più o di meno rispetto ai nostri cugini francesi". .