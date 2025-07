Dazi, Fratoianni: Servirà piano superiore a quello per Covid

Servirebbe un massiccio piano di investimenti pubblici da parte dell'Europa e naturalmente dunque anche con uno sforzo del nostro Paese, per compensare la botta che arriverà sul terreno recessivo, sul terreno dei posti di lavoro. Ancora non è possibile fare un calcolo preciso, ma siamo certi che parliamo di decine e decine di migliaia, forse centinaia di migliaia di posti di lavoro a rischio. Serve un massiccio piano. Per intenderci qualcosa di molto superiore allo sforzo fatto per rispondere alla pandemia. .