Dazi, Schlein: "Follia autarchica di Donald Trump"

Io spero che da qui al primo agosto ci sia ancora il tempo e lo spazio per rafforzare il negoziato europeo e che si arrivi ad un accordo che sventi una guerra commerciale che sarebbe disastrosa, non soltanto per noi, Europa e Italia, ma pure per l'economia degli Stati Uniti, È una vera e propria follia autarchica, quella che sta portando avanti per ragioni puramente ideologiche Donald Trump. E ci aspettiamo una presa di posizione netta e forte che fin qui non c'è stata da parte del governo e di Giorgia Meloni. .