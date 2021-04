De Luca: dopo 80enni Campania non procederà per fasce età

Ho finito di parlare mezz'ora fa, stavo in macchina con il Commissario Figliuolo e gli ho detto che una volta completati gli ultraottantenni, noi non intendiamo procedere per fasce di età, esclusivamente. Cioè, dedicheremo la struttura pubblica a curare i fragili, a curare le persone anziane ma lavoreremo su due piani. Lavoreremo anche sui settori economici. Perché se decidiamo di andare avanti solo per fasce di età, quando avremo finito le fasce di età, l'economia italiana sarà morta. Allora, siccome abbiamo deciso che dobbiamo privilegiare intanto un comparto importante dell'economia campana, che è quello turistico e non possiamo vaccinare ad agosto, perché sennò abbiamo perduto un altro anno turistico. La nostra linea è diversa da quella che attualmente ha scelto il Governo, quindi non un solo obiettivo ma due obiettivi contemporaneamente.