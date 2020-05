De Luca lancia campagna "cafoni 0"

Quella che abbiamo alle spalle è stata una settimana credo importante, una settimana nella quale abbiamo fatto tutti quanti un passo in avanti verso la normalità nella vita del nostro Paese. Qui ci siamo mossi secondo il modello Campania. Il modello Campania consiste in tre obiettivi: aprire tutto, ma per sempre, cioè aprire tutte le attività economiche senza fare poi passi indietro; tutelare la vita delle nostre famiglie e delle persone più deboli e dare un aiuto alle fasce deboli della nostra popolazione, oltre che alle imprese in difficoltà. Aprire tutto, ma per sempre, tutelare la vita, dare una mano alla povera gente o alle imprese in difficoltà! Questo è il modello Campania! Abbiamo cercato ancora in questa settimana di muoverci come ci siamo mossi per il passato, in maniera ordinata e semplice, ordinata e semplice! Devo dire che in questa settimana è sembrato capovolgersi il ruolo fra regioni del Sud e quelle del Nord, è sembrato per qualche verso che i comportamenti più rigorosi venissero dal Sud e qualche elemento di ammuina venisse dal Nord. E' un altro degli elementi di novità che abbiamo registrato in questa crisi.