Decreto rilancio, i bar di Napoli tra crisi e tasse

I bar a Napoli patria del caffè ma ormai anche città turistica, risentono molto dell'emergenza virus. Siamo davanti a una bar storico della città, il Gambrinus, come vedete, non riapre per il momento. Abbiamo provato a capire quali sono le difficoltà del settore, anche alla luce del decreto rilancio. Per noi è una novità la cassa integrazione, ci sta bene, ci sta benissimo. Ci stanno bene anche i nuovi fondi erogati o da erogare per noi del settore della ristorazione. Però il problema non è questo, voi adesso mi date nuovi fondi però poi non mi dite come io devo poter affrontare la riapertura. Questa è una piazza che raccoglie l'80% del turismo che passa per Napoli, noi lavoriamo in prevalenza col turismo. Cos'è che vi preme di più in questa situazione? Non è il fondo o la cassa integrazione che mi salva l'azienda, ma sono le condizioni ottimali per poter riprendere il lavoro. In questo momento in questo si sta servendo da asporto in attesa di riaprire lunedì 18 maggio. Abbiamo provato a capire quali sono i dubbi, quali sono le reazioni, rispetto alla decreto rilancio. Se sono vere e approvate sicuramente penso che porteranno dei benefici. Vediamo, aspettiamo di leggere il decreto in maniera definitiva su Gazzetta ufficiale e avremo anche noi le idee più chiare, perchè finora si è sempre e solo parlato, e soprattutto che arrivino le casse integrazioni dei dipendenti che in questo momento veramente non ce la fanno più. Sono veramente ridotti all osso. Finora si è sempre detto che arrivavano, non è arrivato nulla. Questa attività che è un bar, ma fa anche ristorazione quindi risentirà anche delle norme per garantire il distanziamento sociale, faceva fino a qualche tempo fa circa 500 caffè al giorno. Adesso siamo a metà mattinata, ne ha venduti una ventina. Non è che ci stanno questi grandi aiuti, poi vedete abbiamo aperto, ma non stiamo lavorando. Niente, forse con un anno fiscale bianco, forse ci sarebbe stata la ripresa, io così non la vedo la ripresa.