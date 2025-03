Garlasco, le tappe di una vicenda con le tinte del giallo

La mattina del 13 agosto 2007 a Garlasco, nel pavese, Chiara Poggi, 26 anni, laureata in economia, viene colpita a morte, nella villetta di famiglia, con un oggetto contundente mai identificato né ritrovato. La ragazza era sola in casa, i genitori e il fratello erano in vacanza. Secondo gli inquirenti conosceva l'assassino. Gli apre la porta di casa in pigiama, e spontaneamente, dato che non fu rilevata effrazione. A dare l'allarme il fidanzato Alberto Stasi, 24 anni, incensurato, studente di economia all'Università Bocconi di Milano. Il corpo di Chiara è riverso in una pozza di sangue sulle scale che vanno in cantina. Insospettiscono subito l'eccessiva pulizia delle scarpe del ragazzo, come se le avesse pulite, l'assenza di sangue sui vestiti e alcune incongruenze nel racconto. Stasi viene arrestato il 24 settembre su ordine della Procura di Vigevano, ma scarcerato 4 giorni dopo dal GIP per insufficienza di prove. Ha un alibi: lavora sul computer alla tesi di laurea. Una perizia informatica accerta che Stasi lo utilizzò dalle 9:35 alle 12:20, il che non chiarisce però cosa accadde in quei 23 minuti dopo le 9:12, in cui Chiara Poggi disattivò l'antifurto. Molti altri dettagli arricchiscono quello che ben presto diventerà un giallo, come la bicicletta nera da donna appoggiata al muro di cinta della villetta, notata la mattina dell'omicidio da ben due testimoni. E il giallo nel giallo, con le due bici a disposizione di Stasi, i pedali originali e il presunto scambio di pedali, fino al mancato sequestro da parte dei carabinieri. Sulla scena del crimine viene repertato un capello castano privo di bulbo e quindi di DNA. Sotto le unghie della vittima ci sono residui organici con marcatori maschili compatibili, ma non attribuibili con certezza. Sono queste tracce che riaprono il caso. Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara, ora indagato, era già stato nel 2016 al centro di indagini sollecitate dalla difesa di Stasi. La Procura di Pavia aveva archiviato. L'unico indagato per l'omicidio al processo con rito abbreviato rimane il fidanzato, Alberto Stasi, che viene assolto sia in primo che in secondo grado. La Corte di Cassazione, il 18 aprile 2013, annulla la sentenza di assoluzione. Al processo d'Appello di rinvio, nel dicembre 2014, in seguito alla nuova perizia computerizzata sulla camminata, Stasi viene ritenuto colpevole e condannato a 24 anni, ridotti a 16 per il rito abbreviato. Il 12 dicembre 2015 la Cassazione conferma la sentenza bis della Corte d'Appello di Milano. .