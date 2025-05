Delitto Garlasco, a casa Poggi sei impronte non identificate

11 impronte senza un nome, di cui 6 palmari, trovate sul muro della scala che porta alla cantina della villetta di via Pascoli, vicino al corpo di Chiara Poggi, e vicino a quell'impronta palmare n.33, attribuita ora ad Andrea Sempio. Non solo però. Su quello stesso muro destro, già nel 2007, era stata rilevata l'impronta di Marco Poggi, il fratello della vittima e 4 impronte di un investigatore di allora, evidentemente entrato sulla scena del crimine senza guanti. Le impronte ignote sono state rianalizzate dai consulenti della Procura di Pavia, ma senza esito. Significa che, pur essendo state ritenute comparabili, non sono state utili a identificare qualcuno. I consulenti dei PM hanno potuto solo verificare per esclusione che quelle impronte non appartengono a nessuno dei familiari di Chiara, degli amici di Marco e nemmeno a Stasi o a Sempio. Su una impronta, la n.10 in particolare, si concentra l'attenzione degli investigatori perché si trova sulla parte interna della porta d'ingresso di casa Poggi, lì dove l'assassino ha messo la mano presumibilmente sporca per scappare. Anche questa traccia, conservata su fascette paradesive ancora a disposizione, è tra quelle che verranno analizzate nella forma dell'incidente probatorio dai periti nominati dal Gip di Pavia, insieme ad altre 4 impronte isolate e comparate, ma senza identificazione, sulla porta d'ingresso della villetta. All'epoca l'impronta n.10 non era stata sottoposta ad alcuna indagine biologica. Ora invece sarà oggetto di accertamenti genetici per verificare se ci siano tracce di sudore o di sangue. Accertamenti che non riguarderanno invece l'impronta palmare riferita a Sempio trovata sul muro e di cui allo stato esiste solo una fotografia. Gli investigatori sono alla ricerca, negli archivi del Ris di Parma, di quel pezzo di intonaco intriso di ninidrina, un reagente di colore rossastro, grattato via con un bisturi 18 anni fa per poterlo eventualmente analizzare e capire se su quella impronta ci sia o meno materiale biologico. .