Delitto Garlasco, atteso esito dna trovato in bocca vittima

Saranno gli esiti della replica degli esami sulla garza utilizzata 18 anni fa per eseguire il tampone orofaringo su Chiara Poggi a sciogliere il nodo legato alla presenza di un profilo genetico maschile trovato su quel reperto durante gli accertamenti eseguiti nel corso dell'incidente probatorio. Se dai risultati delle analisi di consolidamento dei cinque prelievi effettuati su quella garza risulterà che quel profilo, non riconducibile né ad Alberto Stasi né ad Andrea Sempio, è ancora ignoto si inizierà ad allargare il campo delle ricerche. Quel che è certo, al momento, è che un DNA maschile già isolato su quel tampone appartiene all'assistente del medico legale che 18 anni fa eseguì l'autopsia. Ed è dunque frutto di contaminazione. Non è escluso che anche il profilo ancora senza identità provenga da inquinamento. Per confermarlo o smentirlo servirà eventualmente una comparazione per esclusione con tutti coloro che prima e dopo la morte di Chiara hanno avuto a che fare con il cadavere, compresi i tecnici del Ris di Parma. Solo eventualmente dopo si procederà con un ampliamento delle ricerche. Secondo la Procura di Pavia e gli investigatori che indagano nell'ambito della nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, che vede indagato Andrea Sempio, quel profilo genetico trovato nella bocca della vittima potrebbe essere la dimostrazione della presenza di diverse persone sulla scena del crimine, o la firma dell'assassino o di un complice che potrebbe aver tappato con una mano la bocca della ragazza. Ipotesi, quest'ultima, assai remota secondo i consulenti della famiglia Poggi e dell'indagato. .