Delitto Garlasco, botta e risposta Nordio - Anm su sentenze

Le sentenze non si commentano, si rispettano, diceva una regola non scritta molto diffusa nel mondo giuridico. Una regola che oggi appare quanto meno accantonata se si guarda alle voci sovrapposte che nelle ultime ore si sono affollate intorno al tortuoso iter processuale che portò nel 2015 alla condanna definitiva di Alberto Stasi per l'omicidio dell'allora fidanzata Chiara Poggi. Dopo le parole del ministro della Giustizia Carlo Nordio, che a 10 anni da quel pronunciamento della Suprema Corte, definisce ora irragionevole una sentenza di condanna arrivata dopo due assoluzioni, intervenuta senza rifare l'intero processo, dice il guardasigilli a rispondere all'Associazione Nazionale Magistrati non è né irragionevole né irrazionale il fatto che una sentenza di assoluzione venga riformata, sottolinea il segretario dell'ANM, che precisa poi come la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio non possa trasformarsi in un ostacolo per il solo fatto che vi sia stata una sentenza di assoluzione. Perentorio poi il commento rilasciato all'AGI del presidente della Corte di Cassazione Maurizio Fumo, che quella condanna a Stasi la firmò. Nordio dice stupidaggini quando dice che la condanna arrivò senza un processo dopo le due assoluzioni. Non è così, perché fu emessa dopo un lungo rinnovamento dibattimentale nell'appello bis. Dopo le due assoluzioni in primo e secondo grado e l'annullamento con rinvio in Cassazione, a giudicare l'imputato Alberto Stasi fu infatti la Corte d'Assise d'appello bis di Milano, che lo condannò per la prima volta a 16 anni. Nel corso di quel processo vennero disposte nuove perizie sui tre gradini della scala che portava in cantina e inizialmente esclusi dalla ricostruzione della camminata di Stasi sui pedali della bicicletta nera da donna dell'imputato. Nel 2015 in Cassazione a chiedere l'annullamento di quella condanna, però, non fu solo la difesa di Stasi, ma anche a sorpresa la Procura Generale, cioè l'accusa. La condanna venne invece confermata in via definitiva. Seguirono diversi tentativi della difesa di Alberto Stasi di ribaltarla, tra cui una richiesta di revisione dichiarata inammissibile nel 2020 e un ricorso alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, valutato come irricevibile nel 2023. .