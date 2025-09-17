Delitto Garlasco, da relazione Ris nessun secondo omicida

Quel 13 agosto 2007 nella villetta di Via Pascoli a Garlasco c'era una sola persona oltre alla vittima. Un solo assassino, dunque. Sarebbe questa, stando a quanto trapelato, una delle conclusioni della relazione firmata dai Carabinieri del RIS di Cagliari e depositata nelle scorse ore in Procura a Pavia. 300 pagine che ricostruiscono nel dettaglio la scena del crimine e la dinamica dell'omicidio di Chiara Poggi, ora segretate su decisione degli stessi magistrati pavesi che hanno riaperto l'indagine iscrivendo Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara, nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio in concorso con altre persone. Una ricostruzione a cui si stanno cercando riscontri, ma che al momento, almeno per quanto è dato sapere, non sembrerebbe aver capovolto il quadro tracciato con la condanna definitiva a 16 anni di carcere di Alberto Stasi, che si è sempre dichiarato innocente. Lo scorso 9 giugno, i Carabinieri del RIS erano tornati nella villetta di Via Pascoli per ricostruire in tre dimensioni la scena del crimine, analizzando la traiettoria delle tracce di sangue sulla base del posizionamento delle fotografie dell'epoca e avvalendosi anche di scanner e di droni. Ricostruzione da cui, oltre a quelle impronte intrise nel sangue di un'unica scarpa numero 42, sarebbero emerse anche nuove tracce, come l'impronta di una mano sinistra rimasta impressa in una chiazza ematica alla base delle scale che portano al primo piano della villetta. Proprio lì dove sarebbe iniziata l'aggressione. Alla nuova consulenza del RIS dovrà ora essere affiancata quella dell'anatomopatologa Cristina Cattaneo, incaricata dalla Procura di rileggere alcuni aspetti del delitto. Intanto prosegue l'incidente probatorio sulle tracce genetiche e dattiloscopiche presenti sui reperti sopravvissuti a questi 18 anni. I periti nominati dal GIP hanno trovato 8 impronte parziali nel sacchetto dell'immondizia di quel 13 agosto 2007 dov'erano già state trovate tracce biologiche di Stasi e di Chiara. Impronte che ora andranno analizzate. .