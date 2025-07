Delitto Garlasco, difesa Stasi: sudore e sangue impronta 33

Sull'impronta 33 c'è sudore misto a sangue. No, su quella traccia c'è solo sudore. Sono le conclusioni opposte da una parte dei consulenti della difesa di Alberto Stasi su quell'impronta palmare non databile trovata sul muro delle scale della villetta di via Pascoli, dove fu trovato il cadavere di Chiara Poggi e che la Procura di Pavia attribuisce ora ad Andrea Sempio. Dall'altra le conclusioni dei consulenti del nuovo indagato e di quelli della famiglia della vittima si riaccende così intorno all'impronta 33 la guerra di perizia legata alla nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, sebbene proprio quell'impronta sia rimasta fuori dall'incidente probatorio, sia dagli accertamenti già avviati alla ricerca di tracce biologiche, sia da quelli dattiloscopici appena disposti dal Gip. La consulenza di parte della difesa Stasi, condannato a 16 anni per l'omicidio della fidanzata, arriva alla conclusione che quell'impronta di cui oggi esiste solo una fotografia sia stata lasciata da una mano imbrattata di sangue mista a sudore dopo una serie di prove effettuate, replicando l'appoggio di una mano sporca di diverse sostanze su un pezzo d'intonaco, sul quale poi è stata spruzzata la ninidrina, il reagente che venne utilizzato 18 anni fa e che ha conferito quel colore rossastro all'impronta. Da un confronto tra il colore ottenuto e quello della foto. I consulenti di Stasi concludono ora che la mano che si poggiò su quel punto, probabilmente nell'atto di sporgersi dalla soglia della scala, era sporca di sangue. Analizzata già nel 2007 dal RIS con l'opti test, il più affidabile nel rilevare sangue, l'impronta 33 aveva dato però da subito esito negativo. Per la difesa Sempio sull'impronta 33 non solo non c'è sangue, ma non può nemmeno essere attribuita al nuovo indagato. La Procura sarebbe infatti caduta in un pregiudizio interpretativo, confondendo tra le 15 minuzie di corrispondenza con l'impronta di Sempio anche alcune interferenze murarie cioè i segni del muro. Per i consulenti della famiglia Poggi quell'impronta venne lasciata da un appoggio veloce prodotto da un palmo in movimento sudato, magari sporco ma non insanguinato. .