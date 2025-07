Delitto Garlasco, esami confermano dna ignoto

Non è stato possibile attribuire il secondo profilo genetico maschile rinvenuto sulla garza utilizzata 18 anni fa per effettuare un tampone orale sul cadavere di Chiara Poggi. Oltre a quello già attribuito per contaminazione all'assistente del medico legale che allora effettuò l'autopsia resta al momento ignoto anche dopo la ripetizione dell'analisi l'altro profilo ipsilon repertato su quella garza. Solo una frazione di quest'ultimo, infatti, sarebbe sovrapponibile a quella del tecnico che eseguì l'analisi 18 anni fa. La restante parte è possibile sia stata contaminata con altro materiale genetico secondo caso, però, vista la quantità residua di materiale rilevato, e ciò che è la genetista nominata dal GIP Denise Albani, che sta conducendo gli accertamenti disposti nell'ambito dell'incidente probatorio nella nuova indagine della Procura di Pavia, vuole capire, Per questa ragione ha chiesto qualche specifica in più al medico legale Marco Ballardini, che 18 anni fa coordinò gli esami autoptici per capire in che modo sia stato eseguito il tampone orale durante l'autopsia. Un tampone non sterile, ma effettuato con una semplice garza, ricordano gli esperti. Gli ulteriori chiarimenti saranno necessari per accertare se effettivamente anche questo secondo profilo genetico maschile campionato sia frutto di un inquinamento, oppure se invece, come è convinta la Procura di Pavia, che ha indagato Andrea Sempio per omicidio in concorso, quel profilo dimostri presenza di più persone sulla scena del crimine, necessariamente almeno tre secondo l'accusa, perché il dna trovato sulla Garza è diverso dagli altri due profili genetici maschili che i consulenti della procura ritengono di aver trovato sulle unghie di Chiara, uno dei quali sarebbe di Andrea Sempio Giuffre. .