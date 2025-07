Delitto Garlasco, legale Sempio: Contaminazione su ignoto 3

"Per noi ovviamente, come dicono i nostri consulenti, sì c'è contaminazione, anche perché, ripetiamo, le garze non erano sterili, quindi il Generale ha già chiarito esaustivamente il perché è stata usata una garza. Era un termine di confronto, i tamponi sono stati svolti correttamente sulla vittima e sappiamo tutti quali sono, non ripeto, perché ovviamente per delicatezza, le cose comunque sono avvenute come dovevano avvenire. Poi ovviamente su quella contaminazione sull'ignoto 3, noi come difesa continuiamo a sostenere che comunque l'assassino è uno. Quindi se c'è un ignoto, l'ignoto è un assassino, però non è lì secondo noi. La Procura ovviamente ha rigettato la richiesta di estendere l'incidente probatorio anche sull'impronta 33, noi per una volta devo dire, siamo d'accordo, come già avevo ribadito, noi non chiediamo, non abbiamo mai chiesto, non abbiamo intenzione di richiedere l'incidente probatorio sulla 33". .