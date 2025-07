Delitto Garlasco, legale Stasi: Acquisire più dati possibile

"È stato chiesto anche sollecitato dal perito, quello che la difesa di Stati aveva chiesto tre udienze fa, cioè di confrontare sostanzialmente le paradesive, almeno per quelle che si possono confrontare, con altri soggetti, con tutti i soggetti sostanzialmente. Alla fine il giudice ha ammesso anche questa ulteriore estensione, quindi bene, noi siamo contenti. Questo incidente probatorio è finalizzato a aver dati possibili, quindi ben vengano tutti i dati che abbiamo, poi alla fine tireremo la linea. Dal punto di vista procedurale è assolutamente corretto perché è un accertamento ripetibile e evidenzio la differenza fra gli accertamenti sugli acetati, sulle paradesive la 33 che gli acetati erano già oggetto dell'incidente probatorio per la parte genetica 33 no. La nostra consulenza sull'improda 33 non è ancora stata depositata". .