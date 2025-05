Il legale di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, ha dichiarato che il suo assistito “risponderà a tutto” nel corso dell’audizione prevista oggi al tribunale di Pavia, nell’ambito del nuovo filone d’inchiesta sul caso Garlasco. Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni e attualmente in semilibertà, si è presentato in tribunale mentre l’altro convocato, Andrea Sempio, unico indagato del nuovo filone di inchiesta, non si è presentato .