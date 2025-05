Adesso vediamo questo disegno dove ci porterà, però c'è molta fiducia e molto rispetto per l'operato della magistratura, che non credo, operi sulla base di un'idea, come ho sentito, né tanto meno su tesi strampalate. Credo che sia un'indagine molto razionale e molto seria. Ci vediamo fra poco. Grazie. .