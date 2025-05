Delitto Garlasco, perquisizioni a casa di Andrea Sempio

Ancora una svolta nelle indagini sul delitto di Garlasco. Questa mattina sono scattate le perquisizioni dei Carabinieri di Pavia a Voghera, a casa di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto del 2007. La perquisizione è mirata ad acquisire elementi utili all'inchiesta, attraverso l'analisi dei contenuti di supporti informatici, telefoni e pc presenti in casa. Perquisizioni anche nelle abitazioni dei genitori di Sempio e di due amici che il ragazzo avrebbe sentito la mattina in cui è stata uccisa Chiara.