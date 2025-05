"Il flusso che hanno sono bassissimi, quindi non può spostare un pezzo di ferro quel flusso lì. Le fasi, adesso abbiamo chiuso. Stanno finendo la chiusura dell'ultimo tronco perché è un po' più... il flusso è più alto qui all'interno, quindi adesso faranno una seconda chiusura e dopodiché potranno entrare nella zona che hanno identificato." "Si sta cercando qualcosa di specifico?" "Di questo non so niente io. Io so soltanto che dobbiamo chiuderglielo per poter fare una ricerca." .