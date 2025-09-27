Delitto Garlasco, Venditti: mai preso soldi, rifarei tutto

La vicenda che mi vede purtroppo protagonista mi offende. Mi ha offeso, mi ha offeso come uomo e come magistrato. Sono stato al servizio dello Stato per oltre 45 anni, ho affrontato situazioni anche di pericolo, sono stato sotto tutela, sotto scorta, per circa 10 anni e non mi meritavo tutto quello che mi sta succedendo. La verità sicuramente verrà fuori e sono in grado di dimostrare la mia estraneità a questi fatti. Mi sono sempre comportato correttamente, non ho mai preso, non ho mai usufruito di benefici di alcun genere in relazione alla mia attività, di magistrato inquirente e tantomeno ho mai incassato soldi di denaro per qualsiasi motivo, assolutamente. Rifarei tutto esattamente come è stato già fatto all'epoca. .

